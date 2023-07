Governo repassa R$ 1 milhão para infraestrutura urbana em Teixeira Soares

O município de Teixeira Soares, nos Campos Gerais, recebe apoio do Governo do Estado para realizar obras estruturantes que promovam o desenvolvimento urbano. A Secretaria das Cidades (Secid) garantiu o repasse de R$ 1 milhão para um projeto de urbanização na Travessa Expedicionários e nas ruas João Negrão Junior e João Ribeiro dos Reis.

Essa ação e outras que estão em andamento no município promovem a proteção do meio ambiente, a melhoria da mobilidade urbana, o estímulo ao empreendedorismo, a geração de empregos e a manutenção da estrutura urbana. "A atuação em várias frentes promove a melhoria da qualidade de vida de forma integrada e igualitária a todas as faixas da população”, afirma o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.

Os recursos foram liberados na semana passada com a entrega, pelo secretário, do edital que autoriza a licitação do projeto de urbanização ao prefeito Lucinei Carlos Thomaz. A liberação aconteceu pelo Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM). “Mais mobilidade e segurança. Quem ganha com bons investimentos, como esse, é a população de Teixeira Soares. Nosso lema de trabalho, em conjunto com o Governo do Paraná, é atender bem e melhorar a vida das pessoas”, acrescenta.

MAIS INVESTIMENTOS–Háseis projetos em execução, além dessa liberação, em Teixeira Soares. Um deles, no valor de R$ 1,38 milhão (pelo SFM) é para a urbanização de parque, na Avenida Itália, com ciclovia e pista de caminhada em asfalto, pista de skate, pergolado com mesas para jogos, bancos, calçadas e arborização. A obra está com 25% executada.

Há também R$ 2,46 milhões (SFM) que viabilizam a pavimentação asfáltica de ciclovia, já iniciada, em diversos trechos da Marginal da Via Férrea e da Avenida Itália, todos na sede do município; e R$ 1,98 milhões (SFM) para a pavimentação asfáltica de trechos da Avenida Itália, e das ruas Aristóteles Batista de Camargo, Autusto Amatnecks, Casemiro Marchinski e Ângelo Giollo.

EMPREENDEDORISMO E RENDA– Para fortalecer a economia local, apoiar o empreendedorismo, a criação de postos de trabalho e a geração de renda, foi liberado, via Secid, R$ 1,73 milhão para a implantação de um barracão industrial, na Rodovia Reno João Neves (PR-438), com 1.038,58 metros quadrados de área construída. A obra, que já está 94% concluída, tem recursos do Programa de Transferência Voluntária da Secid (PTV) e contrapartida do município. Por esse sistema, o município fica desobrigado a devolver os recursos ao Tesouro do Estado.

Dois outros projetos, nos valores de R$ 448 mil e R$ 87,88 mil, ambos por Transferência Voluntária, garantem as aquisições, já contratadas, de equipamentos rodoviários (dois caminhões tanques) e um automóvel, utilizados para a prestação de serviços públicos e à administração do Executivo municipal.