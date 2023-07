Hospital 18 de Dezembro e Prefeitura de Arapoti revolucionam cuidados ortopédicos com destaque em cirurgias de menisco

O Hospital 18 de Dezembro, em parceria com a Prefeitura de Arapoti, tem se destacado na área de cuidados ortopédicos, mais especificamente na realização de cirurgias de menisco. Nos últimos seis meses, 24 pacientes arapotienses foram atendidos e submetidos a procedimentos cirúrgicos de alto padrão, graças aos recentes investimentos, conhecimento especializado e às habilidades técnicas da equipe médica e de enfermagem.

Com investimentos na infraestrutura e na aquisição de tecnologia de ponta, o hospital tem proporcionado cuidados ortopédicos de excelência para a população local. Essa parceria entre a instituição e a administração municipal demonstra um compromisso genuíno com o bem-estar dos cidadãos de Arapoti e região.

“Parabenizamos o Hospital 18 de Dezembro e a Administração Municipal por mais este feito notável. Que essa parceria continue a trazer avanços significativos para a saúde da população, mostrando que é possível oferecer cuidados médicos de excelência e promover o bem-estar de todos”, disse Jan Roelof Pot (Potinho), vice-prefeito da cidade.

PROFISSIONAIS

A equipe responsável por realizar os procedimentos é composta pelo médico Elton de Carvalho, especialista em ortopedia, juntamente com Tadeu Tiessi e Rodrigo, técnicos de enfermagem. De acordo com a administração do município, esses profissionais têm se dedicado incansavelmente a cada paciente, garantindo que recebam o melhor tratamento possível. Ao todo, foram realizadas 52 cirurgias na região, impactando positivamente a vida de dezenas de pessoas que sofriam com problemas no joelho.

A convênio entre o Hospital 18 de Dezembro e a Administração Municipal, que visa oferecer cuidados de qualidade em Arapoti tem sido reconhecido pela comunidade e reforça a importância de investimentos contínuos nessa área da saúde.