IBGE abre inscrições para cargos com salários de até R$ 3 mil na região

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu na última terça-feira (04) as inscrições para o concurso que irá preencher as vagas disponíveis para as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade. Há 18 vagas disponíveis em quatro municípios da região.

Ao todo, são mais de 7,5 mil vagas disponíveis em todos os estados e Distrito Federal, sendo que 368 são para municípios do Estado do Paraná. Na região, estão disponíveis 18 vagas. Para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento são três vagas em Ibaiti, quatro em Jaguariaíva e oito em Santo Antônio da Platina. Já para função de Supervisor de Coleta e Qualidade existem vagas em Cornélio Procópio, Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina, sendo uma vaga para cada município.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet através do endereço eletrônico https://concursos.ibfc.org.br/. O prazo é até as 23h00 do dia 19 de julho e o valor da inscrição é de R$ 42 para ambas as funções. Os salários são de R$ 1.387,50 para função de Agente de Pesquisas e Mapeamento e de R$ 3.100 para Supervisor de Coleta e Qualidade.

As provas serão aplicadas no dia 17 de setembro na cidade em que o candidato escolher no momento da inscrição. A avaliação vai contar com 60 questões de múltipla escolha e caráter eliminatório. As provas para Agente de Pesquisas e Mapeamento serão realizadas no período da manhã e para Supervisor de Coleta e Qualidade no Período da tarde.