Prefeitura de Wenceslau Braz realiza obras na zona rural do município

Cidades Há 1 dia Em Cidades Pavimentação de estrada que leva a ponto turístico dará impulso ao setor em Cruzeiro do Iguaçu O recurso é do Governo do Estado. Estrada dá acesso ao Loteamento do Alagado, que surgiu após a construção da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias, ...