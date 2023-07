Pavimentação de estrada que leva a ponto turístico dará impulso ao setor em Cruzeiro do Iguaçu

O município de Cruzeiro do Iguaçu, na Região Sudoeste do Paraná, recebeu recursos do Governo do Estado, via Secretaria das Cidades (Secid), para a pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Loteamento do Alagado. A liberação, com a entrega do edital de homologação no valor de R$ 3,98 milhões, permite o início imediato da obra. Cruzeiro do Iguaçu tem 4.133 habitantes, de acordo com o Censo 2022, do IBGE.

“Uma das orientações do governador Ratinho Junior é para a promoção do desenvolvimento de acordo com as vocações de cada município”, diz o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel. “No caso de Cruzeiro do Iguaçu, essa pavimentação, além de beneficiar os moradores, irá auxiliar na atração de turistas que visitam a região do Alagado e, assim, melhorar a economia local. Outro benefício é que com mais estrutura surgirá o interesse de novos moradores fixarem residência”, afirma o secretário.

A região do Alagado surgiu após a construção da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias e é uma das atrações turísticas do município, com destaque para a praia artificial, com pousada, bares, restaurantes e áreas de lazer. No local, há a promoção de um campeonato anual de pesca e outros eventos esportivos.

O total liberado irá permitir a pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em 18.060,00 metros quadrados da estrada, em projeto que inclui a execução de serviços de terraplenagem, implantação de base, sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito e implantação de rede de drenagem de águas pluviais.

A liberação aconteceu pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid (PTV), com a seguinte composição financeira: R$ 3 milhões têm origem no Tesouro do Estado e não são reembolsáveis e os R$ 986,28 mil restantes correspondem à contrapartida municipal.

MAIS INVESTIMENTOS –Outros dois projetos estão em andamento em Cruzeiro do Iguaçu, viabilizados pela Secid. Um deles está com 21% concluído. O valor de R$ 412,15 mil liberados, também pelo PTV, garante a pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de 2.078,00 metros quadrados da Rua Deputado Arnaldo Busato (entre Luiz Bertoldo e Padre Felipe) e da Rua das Camélias (entre a Deputado Arnaldo Busato e a Avenida 26 de Abril).

O segundo projeto,também de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, está 56% executado. A proposta é revitalizar 3.049,00 metros quadrados da Rua Deputado Arnaldo Busato no trecho entre as ruas Padre Felipe e Atasásio Pires. A obra acontece com o investimento de R$ 654 mil, via PTV.