Acidente deixa idoso em estado grave em Ibaiti

Um acidente de trânsito registrado na noite da terça-feira (28) deixou um idoso em estado grave na PR-435 em Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu na rodovia PR-435 no trecho que liga os municípios de Ibaiti a Congonhinhas. Segundo os relatos colhidos no local, o condutor do veículo VW/Gol atingiu a traseira de um trator que transitava no mesmo sentido da rodovia. Após a colisão, o Gol ficou atravessado na pista e acabou sendo atingido por um GM/Onix.

Com a violência dos impactos, o homem de 71 anos de conduzia o gol teve ferimentos considerados graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Ibaiti e, em seguida, transferido para Santa Casa de Jacarezinho. Não foram divulgadas informações sobre os motoristas do trator e do Onix.

As causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.