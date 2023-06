Jaguariaíva recebe obras de recuperação nas ruas do município

Da Redação

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, segue realizando o maior pacote de investimentos em obras de pavimentação do município que, além de novas pavimentações e calçamentos, também conta com a recuperação de ruas já pavimentadas.

De acordo com as informações divulgadas no perfil oficial da prefeitura nas redes sociais, paralelo aos trabalhos de pavimentação e calçamento de ruas, as equipes da secretaria municipal de Obras também estão realizando a operação tapa buracos em diferentes pontos da cidade, como é o caso da Rua Pato Branco.

Segundo as equipes de obras, um dos problemas que estão sendo encontrados é em relação as ruas deterioradas que também requerem intervenções. No caso da Rua Pato Branco, por exemplo, como se trata de uma via já pavimentada a destinação de recursos ou financiamentos para obras acaba sendo mais difícil, fazendo com que as equipes tenham que buscar soluções para o problema. Ainda assim, a prefeitura segue adotando alternativas para melhorar a qualidade da via.

Com o projeto Pavimentação em Ação, a prefeitura está realizando o maior investimento em obras da história do município. Conforme divulgado, os recursos giram na casa dos R$ 30 milhões, sem contar o que está sendo investido para as operações tapa buracos.