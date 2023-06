Jaguariaíva realiza obras de calçamento em estradas da zona rural

A prefeitura de Jaguariaíva segue realizando investimentos em diferentes setores para melhorar a qualidade de vida da população. Uma das áreas que mais vem recebendo investimentos é a de infraestrutura, tanto na zona urbana, quanto na zona rural do município.

Nesta quarta-feira (21), a prefeita Alcione Lemos utilizou as redes sociais para divulgar os trabalhos que estão sendo realizados na zona rural do município. De acordo com a prefeita, estão sendo realizadas obras de calçamento com pedras irregulares em estradas da região do Sertão que irão beneficiar os moradores dos bairros Jangai e Bom Sucesso.

Ainda conforme as informações divulgadas pela prefeita, as obras de pavimentação das estradas rurais estão recebendo verbas específicas para este fim sendo custeadas com recursos destinados pelo governo do estado contando ainda com contrapartidas da prefeitura.