Com a pausa das chuvas, Estrada da Graciosa é reaberta para tráfego

Inovação, Modernizaç Há 3 horas Em Geral Governo do Paraná apresenta projetos de cidades inteligentes na abertura do Connect Week Evento que acontece em Curitiba abrangerá temas como negócios, tecnologia, saúde, esporte, cultura e empreendedorismo. Na abertura, a Secretaria E...

Desenvolvimento Soci Há 6 horas Em Geral SEDEF nos Municípios chega à quinta edição com atendimento a 59 cidades A quinta edição do SEDEF nos Municípios, projeto que descentraliza as informações técnicas da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, foi ...