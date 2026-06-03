Prepare o casaco: nova onda de frio deve derrubar temperaturas no Paraná nos próximos dias

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Se você achou que o frio dos últimos dias já estava difícil de encarar, é melhor se preparar. Uma nova queda nas temperaturas está prevista para atingir o Paraná a partir desta quinta-feira (4), trazendo mais uma sequência de dias gelados para diversas regiões do estado.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para declínio de temperatura, válido entre a meia-noite de quinta-feira e o meio-dia de sábado (6). Segundo o órgão, os termômetros podem registrar uma redução de até 5°C em um curto período, o que caracteriza risco potencial para a população.

O aviso inclui praticamente todo o território paranaense, incluindo municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, regiões que já vêm enfrentando madrugadas e manhãs de temperaturas baixas nesta semana.

De acordo com o Inmet, a queda prevista varia entre 3°C e 5°C em um intervalo de até 48 horas. Embora o alerta seja classificado como de "perigo potencial", o instituto destaca que mudanças bruscas de temperatura podem provocar desconforto térmico e agravar problemas respiratórios, especialmente em idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

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Além do Paraná, o fenômeno também deve atingir outros 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Estão na área de abrangência do alerta Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Ao todo, cerca de 2,6 mil municípios brasileiros podem sentir os efeitos da nova massa de ar frio nos próximos dias.

A recomendação dos especialistas é reforçar os cuidados com a saúde, principalmente durante as primeiras horas da manhã e à noite, quando as temperaturas costumam atingir os menores índices. Também é importante manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao frio e redobrar a atenção com pessoas em situação de vulnerabilidade.

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A nova queda acontece poucos dias após a chegada de uma frente fria que já provocou temperaturas abaixo da média para esta época do ano em diversas cidades paranaenses. Com isso, a sensação de inverno antecipado deve continuar marcando presença pelo menos até o fim de semana.

Para quem estava pensando em guardar os cobertores, a recomendação é justamente o contrário: deixar os casacos à mão, porque o frio ainda está longe de dar trégua.