Paraná em alerta: 203 cidades estão sob risco de tempestades

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

O Paraná está em alerta de tempestade entre esta segunda-feira (08) e terça-feira (09). São dois alertas amarelos que apontam queda de granizo, ventos de até 60km/h e chuvas de até 30mm por hora ou até 50mm/dia.

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Os alertas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e apontam que os temporais devem começar no sul do estado, se espalhando gradativamente em direção ao norte, principalmente na região central e metade do oeste do Paraná.

Enquanto que o alerta desta segunda (8) é voltado a 166 cidades, o de terça é ampliado para 203 municípios.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar) destaca que toda a metade sul deve registrar chuvas isoladas ao longo desta segunda-feira (8). Na metade norte, explica o meteorologista Leonardo Furlan, as temperaturas ficam mais elevadas, podendo chegar até 27°C. Veja a previsão do tempo por região mais abaixo.

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Ele complementa que essa condição de instabilidade predominante na metade sul se estende também na terça-feira (9), quando novamente são esperadas pancadas de chuva no geral.

Já na quarta-feira (10), as instabilidades ganham abrangência sobre o estado, devido ao retorno de calor e umidade, que deve elevar o risco para pancadas de chuva com moderada forte intensidade e até mesmo temporais isolados, especialmente do centro ao oeste e também a faixa norte do Estado.

"São esperados acumulados que podem ultrapassar os 50 mm, especialmente na faixa central do Paraná, enquanto na metade sul, especialmente na faixa leste, as instabilidades chegam mais para o período da tarde e também no período da noite, com fraca intensidade no geral, acumulados que devem ficar na faixa dos 15 a 20 mm ao longo de todo o período", aponta.

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Na quinta (11) e na sexta-feira (12), a tendência é que as instabilidades aumentem sobre todo o estado do Paraná, com elevado risco para temporais isolados devido à formação de uma nova área de baixa pressão na altura do Rio Grande do Sul, que deve provocar chuvas com moderada forte intensidade, com acumulados que podem ultrapassar pontualmente os 50 mm em diversas regiões.

As temperaturas já começaram a cair no Paraná.

Enquanto que no sábado a temperatura mínima paranaense foi 4,9ºC em Guarapuava, na região central, no domingo (7) os termômetros chegaram a 4,8ºC, também em Guarapuava, e nesta segunda-feira (8) a temperatura mínima do estado foi 4,5ºC, em Jaguariaíva, cidade dos Campos Gerais.

Apesar dos níveis abaixo de 5ºC, a instabilidade atmosférica não deve criar condições para a formação de geadas, explica o Simepar.