Sanepar implanta sistema de coleta e tratamento de esgoto em Campina da Lagoa

Será implantada uma rede de tratamento de esgoto com capacidade projetada para atender toda a população da cidade, e estão sendo assentados mais de 42 quilômetros de redes e tubulações para levar o esgoto até a unidade de tratamento, que irá tratar 100% do material coletado. O sistema deve entrar em operação em meados do próximo ano.

A Sanepar está implantando o sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário em Campina da Lagoa, na região Centro-Oeste do Estado. Os investimentos são em torno de R$ 23 milhões.

Planejamento Há 15 minutos Em Geral Comemoração dos 50 anos do Ipardes reforça papel da entidade no desenvolvimento do Paraná Realizada no Museu Oscar Niemeyer, cerimônia teve a presença de autoridades e homenageou nomes que ajudaram a construir a instituição. A importânc...

Indústria, Comércio Há 45 minutos Em Geral Vendas no comércio crescem 1,2% nos primeiros quatro meses do ano no Paraná, aponta IBGE Dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A p...

Fazenda Há 3 horas Em Geral Receita Estadual emitiu 1.705 autos de infração para recuperar R$ 666,2 milhões neste ano Operações de combate à sonegação e fraudes resultam em multas e ressarcimento de impostos não recolhidos. Modernização dos sistemas proporciona ma...