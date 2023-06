Hospital de Wenceslau Braz será leiloado?

A informação de que parte do prédio do Hospital de Caridade São Sebastião, no município de Wenceslau Braz, viralizou nas redes sociais na noite desta segunda-feira (12) causando dúvida e espanto entre os moradores do município que recebem atendimento médico no local. Para esclarecer a situação, a Folha conversou com exclusividade com o presidente da instituição, Juan Pablo de Azevedo Zub.

Sem maiores delongas, o presidente do hospital garantiu que o prédio que corresponde ao Centro Cirúrgico do Hospital de Caridade São Sebastião não será leiloado. “Primeiramente, quero esclarecer a toda população brazense e aos nossos pacientes que fiquem tranquilos, pois o hospital não será leiloado nem inteiro e nem em partes”, disse Pablo Zub.

Zub ainda explicou a reportagem da Folha o que de fato está acontecendo. “Assim como qualquer outro tipo de empresa, nós tivemos problemas com alguns funcionários. Neste caso, trata-se de uma ação trabalhista que começou lá no ano de 2021. Fizemos um acordo com uma funcionária para o pagamento em 11 parcelas, mas devido a problemas financeiros, acabou atrasando três parcelas e fomos acionados na Justiça. Com isso, o advogado entrou com o pedido de penhora, como pode acontecer em qualquer processo onde ainda não há um acordo”, explicou.

O presidente do hospital ainda informou que o caso segue sendo tratado pelo setor jurídico em busca de uma solução. “O nosso setor jurídico está tratando deste assunto e sabemos que o hospital não vai ser leiloado. O fato de ter aparecido em um site de leilão é algo que faz parte do processo. Estamos buscando um acordo junto a outra parte para que possamos resolver essa situação de uma maneira benéfica para ambos os lados”, esclareceu.

Pablo ainda lamentou que este tipo de informação seja lançada a população sem os devidos esclarecimentos sobre o que realmente está acontecendo. “Sabemos que sempre tem gente torcendo contra o hospital, mas para infelicidade destas pessoas, não será desta vez que algo de ruim irá acontecer com o Hospital de Caridade São Sebastião. Continuaremos empenhados em sempre buscar o melhor para atender a população brazense”, frisou.

Em relação a saúde financeira do hospital, Zub explicou que a instituição enfrentou alguns problemas em relação aos repasses. “Somos uma instituição filantrópica sem fins lucrativos e enfrentamos problemas financeiros como já aconteceu com hospitais em Ponta Grossa, Jacarezinho, Londrina e Brasil a fora. Para manter as contas e os serviços em dia, contamos com repasses de convênios junto ao SUS (Sistema Único de Saúde), do governo do estado e da prefeitura, por exemplo. No momento, estamos aguardando a renovação do convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, assim como temos tido atrasos nos repasses do SUS que, inclusive, não é atualizado há mais de 20 anos. O único convênio que vem sendo pago em dia é o da prefeitura do município. Isso acaba desequilibrando o controle financeiro causando problemas como foi este caso”, comentou.

No caso do convênio junto a prefeitura municipal de Wenceslau Braz, o hospital recebe um repasse no valor de R$ 250 mil mensais para o custeio do Plantão de Atendimento de Urgência e Emergência.

LEILÃO

No site JE Leilões, a descrição do leilão aparece como um imóvel urbano localizado no Centro de Wenceslau Braz com área total de 952,8 metros quadrados o qual seria referente ao prédio do Centro Cirúrgico. A descrição ainda aponta a indisponibilidade e penhora de bens referentes a um processo que corre junto a Vara do Trabalho de Wenceslau Braz. A previsão de encerramento é para o dia 14 do mês que vem.