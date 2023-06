Adolescente é apreendido após invadir casa de idoso em Arapoti

Um adolescente foi apreendido em flagrante pela equipe da Polícia Militar enquanto praticava um furto a casa de um idoso. O caso foi registrado na última sexta-feira (09) no município de Arapoti.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, os agentes receberam uma denúncia informando que alguns indivíduos haviam invadido a casa de um homem de 95 anos. Diante do chamado, os agentes foram até o bairro Gleba A para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam com os suspeitos, sendo que um menor de idade acabou sendo detido. Durante averiguação, foi constatado que o adolescente de 16 anos estava em posse de objetos que pertencem a vítima.

Frente aos fatos, ele e os objetos foram apreendidos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.