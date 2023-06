Aprovado o edital do lote 2 que fará a concessão da PR 092 até o fim de setembro

Um mês após a publicação do edital do primeiro lote do novo pacote de concessões rodoviárias do Paraná, o leilão do segundo lote de rodovias também já tem data marcada e deve acontecer no dia 29 de setembro na Bolsa de Valores. A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou nesta quarta-feira (7) o novo edital, que será publicado na segunda-feira (12) no site do órgão.

Entre as rodovias estaduais, além da PR-092 estão PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, nas demais regiões do Estado. Os investimentos previstos neste trecho, que abrange as regiões de Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro, são de R$ 10,7 bilhões.

OBRAS

De acordo com o Programa de Exploração da Rodovia (PER) do Lote 2, estão previstos a obras de duplicação de 356 quilômetros de estradas, 79 quilômetros de faixas adicionais e 38 quilômetros de vias marginais. Serão ainda 55 passarelas, mais de 150 paradas de ônibus, que terão melhorias e ampliações, e mais de 100 obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc), entre outros benefícios.

Finalmente deve sair do papel a duplicação da PR-092 entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina, além da duplicação da PR-151 e PR-239 entre Piraí do Sul e a divisa com São Paulo. Está prevista também a duplicação da BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Ourinhos.

PRAÇA DE PEDÁGIO

No trecho do Norte Pioneiro haverá duas praças de pedágios, que serão implantadas nos perímetros dos municípios de Quatiguá, na PR 092 e em Jacarezinho, nas BRS 153 e 369, antigas praças de pedágios da Concessionária Triunfo.