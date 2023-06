Jaguariaíva abre concurso com mais de 50 vagas e salários que vão até R$ 16 mil

Provas do concurso estão marcadas para o dia 6 de agosto - Foto Divulgação

A prefeitura de Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais, abriu concurso público para contratação de novos servidores, totalizando 57 cargos, que preenchem vagas em praticamente todas a áreas públicas do município. Dependendo do cargo o salário pode chegar a R$16.507,73.

Com validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, o concurso, além das vagas imediatas, possibilitará à prefeitura a criação de um cadastro de reserva, que poderá ser utilizado para preenchimento de vagas futuras. Isso agilizará a contratação de profissionais habilitados, de acordo com a demanda do município.

O concurso, marcado para o dia 6 de agosto, terá provas escritas e práticas, além de análise de títulos posteriores, como requisito principal para o preenchimento das vagas da guarda civil, novidade para esta seleção.

As inscrições estarão abertas até 6 de julho e poderão ser realizadas exclusivamente por meio online, através do site www.objetivas.com.br. Os candidatos que não tiverem acesso à internet deverão inscrever-se utilizando o computador disponibilizado na Biblioteca Municipal Mary Camargo.