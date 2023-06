Programa Saúde Bucal atende quase 4 mil alunos em Jaguariaíva

A Administração Municipal de Jaguariaíva já iniciou as palestras educativas com dentistas e a entrega de kits de higiene bucal para os quase 4 mil alunos das escolas e cemei’s da área urbana e rural. A ação integra o Programa Jaguariaíva Sorriso Infantil, uma parceria entre as secretarias de Saúde (SEMUS) e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), que ensina bons hábitos de saúde bucal desde os primeiros anos de vida.

Criado em 2010, quando a prefeita Alcione Lemos estava à frente da Secretaria de Educação, o Jaguariaíva Sorriso Infantil ensina as crianças e adultos de turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos) a comer alimentos saudáveis em vez de guloseimas e a fazer sempre a higiene dos dentes, com escova, creme e fio dental.

O lançamento da edição de 2023 foi na quinta (1º), na Escola Municipal Júlio de Mesquita, no Primavera, com a presença da prefeita Alcione, coordenadora de Saúde Bucal, Caroline de Azevedo Fanha Stalhschmidt e equipe de dentistas e auxiliares, diretora Terezinha Vanjura e equipe, secretária de Saúde, Amália Alves, professores e alunos.

Depois de receber os kits, a equipe de Saúde Bucal dá orientações. Para a palestra ficar mais interessante, usam telão com desenhos e levam o “Hiperbocão” e outros bonecos, para demonstração de escovação e uso do fio dental. Há também o momento de usar os itens de higiene da boca, com a sessão de escovação dos dentes, que é supervisionada pelos dentistas e professores. Na sequência os professores reforçam o tema com aulas e atividades especiais, visando conscientizar os alunos sobre o cuidado que devem ter para manter os dentes livres de cáries e doenças bucais.

Os kits vêm com estojo, escovas, cremes e fios dentais e impresso para reforçar as informações. Além desses itens, na rede municipal de ensino as crianças, prioridade da atual gestão, têm acesso a material escolar, uniforme, merenda de qualidade, novas tecnologias para educação e outros recursos para o melhor desenvolvimento infantil e aprendizagem.