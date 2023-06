Boletim aponta nove casos positivos de Dengue em Wenceslau Braz

A prefeitura tem feito sua parte com a aplicação de inseticidas, o famoso “Fumacê”, e ações de limpeza em diferentes pontos da cidade, mas a colaboração da comunidade no combate ao mosquito da dengue é essencial para prevenir a doença.

O mosquito se reproduz em locais com água parada como pneus, garrafas, vaso de plantas, bebedouros de animais, caixas d’água descobertas e qualquer outro local ou recipiente que possa armazenar água. Eliminar estes criadouros é essencial no combate a proliferação da doença.

Os principais sintomas da dengue são a febre com temperatura entre 39° e 40° que pode durar de dois a sete dias, dor atrás dos olhos, dores de cabeça, no corpo e articulações, náuseas, vômitos, diarreia e manchas vermelhas na pele que podem ou não apresentar coceira. Caso a pessoa apresente estes sintomas, ela deve procurar uma Unidade de Saúde mais próxima de sua residência.

A situação exige atenção e colaboração por parte da comunidade como um todo, pois a doença pode matar. No para, por exemplo, já foram registrados quase 80 mil casos da doença e 56 pessoas morreram. Dos 399 municípios paranaenses, 352 já registraram pacientes com a doença.

O Estado do Paraná vem enfrentando uma epidemia de Dengue e, na região do Norte Pioneiro, não tem sido diferente. Em Wenceslau Braz , o Boletim Epidemiológico da doença, publicado nesta quinta-feira (01), apontou que há casos positivos e suspeitos no município.

Cidades Há 4 horas Em Cidades Com apoio do Governo, Piên e Tuneiras do Oeste vão revitalizar estradas vicinais Os recursos foram liberados via Programa de Transferência Voluntária (PTV), sem devolução ao Tesouro do Estado, e pelo Sistema de Financiamento de...

HOMENAGEM Há 6 horas Em Cidades Crianças fazem homenagem para comemorar o Dia do Trabalhador Rural Ação foi coordenada pela prefeitura e teve como foco as famílias que fazem parte do projeto “Renda Agricultor Familiar”

Cidades Há 1 dia Em Cidades Estado viabiliza investimentos para nova praça e revitalização de fundo de vale, em Londrina Será executada uma série de obras em funde vale no Conjunto União da Vitória II. Além disso, a Praça da Rua Itajaí, no Bairro Tietê, será revitali...