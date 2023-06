Carro abandonado na PR-092 em Wenceslau Braz pega fogo

Um automóvel que foi abandonado as margens da rodovia PR-092 em Wenceslau Braz pegou fogo na noite desta quarta-feira (31).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o automóvel VW/Gol de cor branca e placas de Ponta Grossa foi abandonado as margens da rodovia próximo a entrada que dá acesso ao Patrimônio São Miguel, no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos.

O veículo foi sendo depredado, teve os vidros e faróis quebrados e continuou no local sem ninguém se manifestar. Já no início da noite desta quarta-feira, o automóvel foi consumido pelas chamas. Ainda não se sabe se o incêndio foi causado de forma criminosa ou por algum problema elétrico.

A Folha entrou em contato com a equipe da Polícia Militar que informou que a situação do veículo foi checada e o mesmo não apresenta queixa de furto ou roubo. Por não estar bloqueando uma via pública, o protocolo não exige a remoção do automóvel no local.

Com isso, agora o que restou foi apenas a carcaça do veículo.