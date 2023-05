Saúde de Wenceslau Braz apresenta projeto a acadêmicos da Uningá

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, por meio da secretaria municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (30) um encontro junto a acadêmicos da Universidade Uningá. O objetivo foi apresentar aos graduandos o programa Saúde na Escola, do Ministério da Educação.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a ação foi coordenada pelo coordenador de Educação Continuada em Saúde, Danillo Lima, junto aos acadêmicos dos cursos de fisioterapia, nutrição, farmácia, agronomia e administração do Polo Uningá de Wenceslau Braz.

O programa Saúde na Escola é desenvolvido pelo Ministério da Saúde junto com os municípios e tem como objetivo levar conhecimento e orientações por meio de palestras aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Em Wenceslau Braz, cinco escolas já fazem parte do programa.

De acordo com Danillo, de um lado a comunidade escolar ganha com o conhecimento de diversos temas relacionados a educação ambiental, saúde bucal, alimentação saudável, prevenção de doenças entre outros temas, e de outro, os acadêmicos tem a oportunidade de participar de forma ativa promovendo palestras aos estudantes enriquecendo assim as suas experiências.