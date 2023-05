Estado e municípios estreitam parcerias para fortalecer os Centros de Atendimento à Mulher

O Governo do Paraná promoveu nesta semana uma reunião técnica para discutir ações de fortalecimento dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher (Cram). Eles são espaços destinados ao acolhimento humanizado às mulheres em situação de violência, com atendimento psicológico e social, além de orientação e encaminhamentos jurídicos necessários. A base da proposta de fortalecimento deste serviço é a parceria entre o Estado e os municípios.

Realizado pela Secretaria da Mulher e Igualdade Racial (SEMI), no Palácio das Araucárias, em Curitiba, na segunda e na terça, e encontro recebeu representantes de 13 municípios que possuem centros de referência. A reunião abordou o funcionamento das unidades e as articulações com políticas públicas setoriais voltadas ao combate à violência contra a mulher.

Continua após a publicidade

A secretária Leandre Dal Ponte falou sobre o trabalho da SEMI por uma mudança cultural e implementação de políticas públicas voltadas à redução da violência doméstica, do assédio no trabalho e da discriminação contra as mulheres.

“O governo estadual organizou uma estrutura de governança que inclui a nova Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, e vários programas direcionados a esse público, todos dentro do Plano Estadual de Políticas para a Mulher”, disse. “Agora, iniciamos um diálogo com os municípios para juntos escrevermos essa nova história do Paraná”.

Continua após a publicidade

Ela lembrou que nesta segunda-feira o governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou a Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres , novo programa com foco na defesa e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à população feminina.

ASSESSORIA TÉCNICA– Juliany Souza dos Santos, coordenadora de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres da SEMI, explicou que essa primeira reunião serviu para fortalecer parcerias e organizar a assessoria técnica para aprimorar a gestão dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher, além de estabelecer um sistema de geração e compartilhamento de informações.

“Para alcançar esse objetivo, ao final do evento foi constituído um grupo de trabalho com integrantes das gestões municipais para elaborar as atualizações das diretrizes de funcionamento das unidades e construirmos um passo a passo para a implantação do serviço”, destacou. Após a conclusão desse documento orientador, está prevista a realização de um novo encontro com os municípios interessados em implantar o serviço ou fortalecer o atendimento à mulher em situação de violência em suas redes.

Elenice Malzoni, assessora de política de Direitos Humanos e Política para as Mulheres da Prefeitura de Curitiba, destacou a importância do encontro para fortalecer a articulação e o diálogo entre os CRAMs. “É louvável que esse espaço tenha sido retomado, permitindo a agregação de saberes e experiências para o estabelecimento de alinhamentos técnicos adequados”, disse.

Ela avaliou que as apresentações feitas durante o encontro foram positivas, abordando a realidade de diferentes municípios, com ênfase na estruturação e no combate à violência, que, segundo ela, é uma das principais preocupações da política de defesa das mulheres.

PARTICIPAÇÃO –Participaram do encontro a coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Paraná, Mariana Martins Nunes; a presidente do Fórum de Gestoras Municipais de Políticas para Mulheres do Paraná, Terezinha Beraldo Pereira; como representantes do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres do Paraná, Rosalina Batista e Mariana de Sousa Machado Neris, e a representante do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Paraná, Rosângela Batista da Silva Duarte.