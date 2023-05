PM recupera carro que foi furtado da prefeitura de Pinhalão

A equipe da Polícia Militar recuperou um automóvel que havia sido furtado da prefeitura de Pinhalão. A ocorrência aconteceu na noite do último sábado (27) em Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais realizavam diligências acerca do furto de um veículo Ford/Ka de cor branca que pertence ao Poder Executivo de Pinhalão. Durante as buscas, uma equipe que realiza patrulhamento em Ibaiti avistou o referido automóvel transitando na Rua Euclides Monteiro, no Centro.

Ao tentar realizar a abordagem do automóvel, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade e, durante a perseguição, ele acabou perdendo o controle da direção e bateu em outro veículo na Rua Ananias Costa. Foi verificado que o suspeito ainda apresentava sinais de embriaguez.

Frente aos fatos, foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com o veículo apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.