Colisão entre carro e moto mata jovem em Jaboti

Um grave acidente de trânsito registrado na noite do domingo (28) tirou a vida de um jovem de 20 anos na rodovia PR-272 no trecho que passa pelo município de Jaboti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trevo que dá acesso a Jaboti e envolveu um automóvel Ford/Ká e dois veículos. Segundo os relatos colhidos no local, o automóvel teria sido atingido pelas motocicletas no momento em que cruzava a rodovia.

Com a violência do impacto, um jovem de 19 anos e sua namorada, de 15 anos, tiveram ferimentos leves sendo encaminhados ao hospital de Jaboti. Já o rapaz identificado como Paulo Henrique de Oliveira, foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado a Santa Casa de Jacarezinho, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito a caminho do hospital. O condutor do carro não ficou ferido.

O corpo do rapaz foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e deve ser liberado para família após a realização de exames. O sepultamento deve ocorrer na terça-feira (30).