Ex-atleta do futsal de Arapoti morre vítima de acidente com ônibus

O esporte paranaense está em luto pela morte precoce do atleta Pietro Meireles, que morreu no sábado (27) após ter sido vítima de um acidente de trânsito registrado na noite da sexta-feira (26).

Pietro, que tinha 16 anos de idade, estava em um ônibus da empresa Expresso Princesa dos Campos que se envolveu em um acidente de trânsito com um caminhão na região de Tibagi, nos Campos Gerais. O jovem chegou a ser socorrido e foi encaminhado com vida ao Hospital Regional de Ponta Grossa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A morte precoce de Pietro causou forte comoção nas redes sociais e no esporte paranaense. O jovem, que é natural do município de Imbaú e teve passagens por diversos clubes da região dos Campos Gerais e atualmente estudava no Colégio Estadual Vespasiano, no município de Castro. O atleta também disputou a Taça Paraná, foi duas vezes vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Futsal e jogou pela seleção brasileira de futsal na copa do mundo no Paraguai.

O governo do Paraná emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Pietro. O texto destaca que o jovem participou do campeonato Bom de Bola e estava inscrito para participar dos Jogos da Juventude 2023. A nota ainda desta que o jovem tinha um talento promissor.

O professor Fabiano aparecido Ferreira, que trabalhou com Pietro, falou um pouco sobre a passagem do jogador pela equipe do município. “Pietro Meireles, nosso eterno 11. Conheci ele na Mini Copa em um jogo entre Imbaú e Arapoti. Ele era o prodígio do time, tinha de 15 para 16 anos e jogando no meio dos adultos fazia uma diferença gigante. Isso nos chamou atenção, pois ele também foi campeão mundial no Paraguai. Conversei com ele e contei que gostaríamos de contar com ele em nossa equipe para disputar a Taça Brasil em Belo Horizonte. Ele aceitou o convite e veio conviver com a gente neste ano de 2022 onde conquistamos tudo que tinha direito e ficamos com o vice da Taça Brasil”, disse.

“Foi algo que me deixou muito sentido, pois é uma fatalidade que não esperamos. Oramos muito para que não acontecesse nada de mal, mas infelizmente ele não resistiu. Ele sempre foi um menino muito educado e disciplinado, uma pessoa muito diferenciada e um exemplo para todos. É uma coisa muito triste”, completou

O corpo de Pietro foi sepultado neste domingo (28) no Cemitério Municipal de Imbaú sob forte comoção de amigos e familiares.

O acidente ainda causou a morte do missionário norte-americano Izaak Card, de 20 anos.