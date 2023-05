Enterrado corpo de motorista que morreu em acidente na cidade de Japira

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde da quarta-feira (17) tirou a vida de um homem de 41 anos. O corpo da vítima foi sepultado nesta quinta-feira (18) em Jaboti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do km 77 da rodovia no trecho que liga os municípios de Japira a Pinhalão. A vítima conduzia um automóvel Fiat/Pálio que acabou se envolvendo em uma colisão frontal com uma carreta Volvo FH.

Com a violência do impacto, a carreta tombou e o veículo ficou totalmente destruído. Gilson, que dirigira o carro, ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da carreta teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital de Pinhalão para receber atendimento médico.

O corpo de Gilson foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho sendo, posteriormente, liberado para família. Ele foi velado e sepultado no Cemitério Municipal de Jaboti, cidade onde residia.