Equipe do Cisnorpi participa da 13ª Conferência Estadual de Saúde

Está sendo realizada nesta semana a 13ª Conferência Estadual de Saúde. O evento, que ocorre no município de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, é um dos mais importantes do Paraná. A equipe do CISNORPI (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) esteve presente.

De acordo com as informações divulgadas pelo jornalista Marcos Júnior, o encontro conta com a participação de mais de 1,5 mil profissionais da área da Saúde que fazem parte das 22 Regionais de Saúde espalhadas por diferentes regiões do Paraná, como é o caso da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho e 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio, ambas responsáveis por municípios do Norte Pioneiro.

Além de abordar temas importantes para melhorias e avanços no setor da Saúde, o encontro também tem como objetivo levar mais de 800 propostas ao plenário para, na sequência, serem debatidas na Conferência Nacional de Saúde que está marcada para ocorrer entre os dias 05 de julho em Brasília.

O presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares, falou sobre a importância do evento. “É mais uma ação em prol da Saúde Pública em que o Cisnorpi está presente. Todo debate que venha a contribuir com avanços e melhorias para o setor e no atendimento a população é importante”, comentou Palhares que esteve reunido com o secretário estadual de Saúde Beto Preto.

Já o secretário, falou sobre a importância da união de forças em busca de avanços na Saúde Pública do Paraná. “O avanço e o desenvolvimento institucional das políticas públicas acontecem quando forças são somadas. Essa Conferência é um sinal que estamos no caminho certo, precisamos entusiasmar esse público e provocar para que sejam os sucessores da saúde paranaense. O SUS é uma tarefa da humanidade e espero acompanhar de perto os próximos passos da construção do nosso sistema”, disse Beto Preto.