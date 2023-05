Obras na PR-092 deixam trânsito lento entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos

As tão esperadas obras de recuperação da rodovia PR-092 na região do Norte Pioneiro enfim estão em andamento e requerem atenção e colaboração dos motoristas. Atualmente, as equipes estão trabalhando no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, as equipes e maquinários estão trabalhando próximo ao perímetro urbano de Wenceslau Braz sentido a Siqueira Campos. Com isso, está havendo o sistema pare e siga onde metade da pista é interditada para execução dos serviços e o trafego de veículos acontece de forma alternada. Assim, é necessário que os motoristas redobrem a atenção ao passar por esse local e antecipe sua viagem, pois pode ficar algum tempo parado na rodovia.

Os trabalhos contam com a recuperação da pavimentação através da remoção do asfalto velho e esburacado sendo substituído por uma nova cobertura asfáltica. Também está sendo feito o serviço de sinalização.