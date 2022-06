Obras, programas sociais e saúde: Governo investe no crescimento dos municípios do Litoral

O Governo do Paraná investe em diversas áreas no Litoral para que os sete municípios cresçam cada vez mais. Esses investimentos estão ajudando a desenvolver o enorme potencial turístico das cidades e envolvem infraestrutura urbana, meio ambiente, a zona portuária e auxílio para as pessoas. Eles se somam ao aporte mais volumoso da Orla de Matinhos, com as obras de engordamento da faixa de areia iniciadas neste sábado (25) .

Na infraestrutura, são R$ 34,5 milhões na duplicação da Avenida JK, em Matinhos, além da duplicação da PR-407, em Pontal do Paraná. A primeira obra inclui ainda a restauração da via existente e a readequação do Canal de Macrodrenagem do Rio da Draga. O Estado já contratou os serviços de conservação da rodovia de Guaraqueçaba e destinou recursos para um ônibus ao município, além da licitação da reforma da ponte de metal de Morretes .

Além disso, os estudos da Ponte de Guaratuba seguem em andamento, com prioridade, e o anteprojeto de duplicação da PR-412 , entre Santa Catarina e Guaratuba, já foi contratado. A Nova Ferroeste , principal corredor de exportação do Sul e Sudeste, também terá boa parte do traçado no Litoral, levando mais empregos e desenvolvimento para esses municípios.

O Governo do Estado também entregou o Viaduto de Paranaguá, na BR-277, e recuperou a Avenida Bento Rocha, em Paranaguá, num total de R$ 28,2 milhões. Apenas a Portos do Paraná investiu R$ 80 milhões em três anos em ações nas cidades de Paranaguá e Antonina , o que inclui novos trapiches nas ilhas. Nos próximos anos, com o novo Moegão e o Corredor de Exportações, serão mais R$ 1 bilhão para atender a expansão do comércio internacional.

Via Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas foram R$ 21 milhões em desenvolvimento urbano no Litoral. Entre os recursos está a nova ponte para a Ilha dos Valadares , em Paranaguá, e o Centro de Atendimento à Infância e à Adolescência e o Centro de Eventos Municipal de Guaratuba.

Na habitação, foram regularizadas 77 escrituras e entregues 17 casas em Paranaguá. Na educação, o Governo do Estado investiu mais de R$ 1,6 milhão em obras e R$ 6,6 milhões em tecnologia para as escolas estaduais.

Na segurança, já foram entregues 19 novas viaturas, uma Delegacia Cidadã e implementado um gabinete integrado para prevenção de crimes e ampliação da segurança.

Na saúde, são mais de R$ 26 milhões investidos em obras, veículos e equipamentos. O Litoral recebeu o reforço de mais nove UBS, 32 veículos para a Estratégia de Saúde da Família e quatro ambulâncias. O Governo também liberou recursos para a construção de um ambulatório médico de especialidades , a ampliação da Maternidade Maria de Lourdes Elias Nunes e a compra de novos equipamentos para o Hospital Regional do Litoral.

Nos projetos sociais, mais de 2.520 famílias são beneficiadas regularmente com o Programa Água Solidária e 6.862 são atendidas pelo Cartão Comida Boa, além de mais de 7.880 famílias contempladas pelo Programa Energia Solidária.

Também foram investidos mais de R$ 115 milhões nas redes de distribuição de energia de Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Paranaguá.

Na área ambiental, já foram distribuídas mais de 104 mil mudas, destinados R$ 350 mil para a castração de animais, entregues 11 caminhões para a Patrulha Ambiental e mais R$ 8 milhões para o ICMS Ecológico. Os municípios sombreados pela Serra do Mar são o principal reduto da Grande Reserva Mata Atlântica, outra iniciativa que conta com apoio do Governo do Paraná.