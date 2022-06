Acidente em Wenceslau Braz trava trânsito na PR-092

Um acidente de trânsito registrado no inicio da noite desta sexta-feira (24) na PR-092 em Wenceslau Braz causou congestionamento na rodovia.

De acordo com informacoes preliminares, a colisao envolveu um automovel GM/Corsa e uma carreta. Os dois veículos transitavam em sentidos opostos quando acabaram se chocando. Ate o momento, felizmente, nao há registro de feridos em estado grave ou mortos.

A equipe da Policia Rodoviaria Estadual de Siqueira Campos esteve no local prestando atendimento a ocorrencia e orientando o transito que ficou lento no local. Equipes de socorro de Wenceslau Braz tambem estiveram no local.

Segundo relatos de testemunhas, um automovel teria invadido a pista contrária e, para desviar, o caminhoneiro teria atingido outros veiculos.