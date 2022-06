Governo destina recursos para setores de Infraestrutura e Logística do Norte Pioneiro

Nesta quarta-feira (22), o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou, no Palácio Iguaçu em Curitiba, editais de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu) para 353 municípios, no valor de R$ 664.572.029,80.

Desde o início do ano, já foram repassados mais de R$ 1 bilhão a prefeituras para realização de pavimentações, barracões industriais, pistas de skate, parques, ciclovias, pontes, centros de convivência, praças, infraestrutura urbana e rural.

Os recursos são fruto do Sistema de Financiamento aos Municípios, organizado pelo Fomento Paraná e o Paranacidade, e de transferências voluntárias (fundo perdido), possibilitando a licitação de 656 ações por todo o Estado. Todos os contratos foram aprovados neste semestre e os recursos já estão com as prefeituras.

A verba será destinada para construções de barracões industriais; calçadas; centros de Convivência, de Desenvolvimento Econômico, de Referência de Ação Social (CRAS) e de Saúde Especializados; complexos esportivos; creches; escolas municipais; praças; quadras de esportes; terminais rodoviários e de transporte urbano, além da pavimentação de ruas e avenidas e a implantação de iluminação pública e ciclovias, entre outras obras e serviços.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi, o repasse reforça o caráter municipalista da gestão estadual. “Estamos cumprindo uma determinação do governador Ratinho Junior, de que atendêssemos todos os municípios, sem distinção, com obras que são prioritárias em diversas áreas, como a saúde, a educação, a infraestrutura urbana de forma geral”, afirmou Zucchi.

Conforme os prefeitos presentes na cerimônia, esses recursos vão ajudar a transformar a vida dos paranaenses. O presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, representou todos os gestores municipais do Paraná na cerimônia de liberação dos recursos. “Mais de R$ 1 bilhão de investimentos num período de pandemia. Temos que agradecer muito o Governo do Estado pelo planejamento, pelos investimentos pontuais, mas principalmente, por saber que a vida acontece nos municípios”, destacou Weiller.

Esta é a segunda grande liberação de recursos da Sedu. Em março, foram destinados R$ 450 milhões para 284 cidades. Somada a liberação desta quarta-feira, são mais de R$ 1,1 bilhão repassados pela secretaria somente em 2022.