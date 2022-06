Kombi é destruída pelas chamas na BR-153

Um motorista levou um susto após a Van que ele conduzia pegar fogo. A situação foi registrada por volta das 12h00 desta quarta-feira (22) na BR-153 trecho que passa por Ibaiti.

De acordo com informações da Defesa Civil de Ibaiti, por volta do meio dia a equipe foi informada que um veículo estava pegando fogo na altura do KM 100 da rodovia próximo a Vila Guay. Diante do chamado, os agentes foram ao trecho informado para prestar atendimento a ocorrência.

No local, os agentes agiram rápido e conseguiram conter as chamas evitando algo pior. Apesar disso, a VW/Kombi acabou ficando destruída. Já o motorista, assim que percebeu as chamas abandonou o veículo e não se feriu.