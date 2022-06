1ª turma do Programa Paraná Empreende Mais da UEM tem participantes de 22 municípios

O Programa Paraná Empreende Mais – Núcleo da Universidade Estadual de Maringá (UEM) iniciou neste mês a primeira turma de 2022, reunindo alunos de 22 municípios da região, oriundos do comércio, serviços, indústria, agronegócio, entre outros ramos de atividade.

O curso tem duração de três meses e as aulas são ministradas de forma remota. O conteúdo engloba módulos de gestão empresarial, gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão comercial e, partir desta edição, gestão da inovação. A novidade integra a nova fase do Programa no sentido de contemplar aspectos da inovação tecnológica nas empresas e no treinamento dos empresários e futuros empresários.

O Paraná Empreende Mais tem atendimento regional e visa oferecer treinamento na área de gestão empresarial às pessoas inscritas no curso, que é totalmente gratuito.

Segundo o professor do curso de Economia da Universidade, Marcelo Farid, coordenador do programa/Núcleo da UEM, o Paraná Empreende Mais traz como benefícios a competitividade empresarial, a difusão da cultura do empreendedorismo e a inovação tanto na cultura da sociedade quanto das empresas.

“Outras vantagens são o fato de o curso proporcionar integração da universidade com a sociedade e as empresas, além de permitir desenvolvimento baseado na inovação para gerar renda e emprego no longo prazo”, destacou Farid.

NA PRÁTICA- Antes funcionando como Bom Negócio, o Paraná Empreende Mais capacitou, sem contar as consultorias, 4.012 alunos somente na região Noroeste do Paraná, base do núcleo da UEM, nas modalidades presencial e a distância.

O público-alvo são micros e pequenos empresários, além de futuros empreendedores e alunos interessados em agregar conhecimentos na área de gestão de empresas. O objetivo é capacitar empreendedores em áreas do conhecimento administrativo; fomentar o empreendedorismo e a inovação; aumentar a sustentabilidade das empresas; e promover o desenvolvimento da tripla hélice – empresas, instituições de ensino e setor público.

Além de Maringá, dentre os municípios do Noroeste do Estado já atendidos pelo projeto, desde 2012, quando teve início, estão Ângulo, Astorga, Cafezal do Sul, Cianorte, Colorado, Doutor Camargo, Goioerê, Iguaraçu, Ivaiporã, Mandaguari, Paiçandu, Paranavaí, Sarandi, Umuarama, Tuneiras do Oeste, Grandes Rios e Tapejara.

Farid, que já coordenava o programa (Núcleo da UEM), diz que em breve serão abertas outras turmas na região, cujas datas de inscrição serão informadas.