Boletim aponta mortes pela Covid em quatro municípios do Norte Pioneiro

O boletim informativo sobre os números da Covid-19 no Paraná divulgado pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde), nesta terça-feira (21), aponta mais de 3,9 mil diagnósticos e 25 mortes relacionadas a doença. Conforme os números, novos óbitos foram atribuídos a quatro municípios do Norte Pioneiro.

De acordo com a secretaria, os casos não correspondem aos registros das últimas 24 horas e são referentes ao período entre abril e junho deste ano. No acumulado geral, o estado já registrou mais de 2,5 milhões de casos e mais de 43 mil óbitos.

Os números do boletim mostram 25 mortes, sendo 14 mulheres e 11 homens com idades entre os 22 e 96 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 31 de abril e 21 de junho. Os registros aconteceram em 19 municípios do estado incluindo Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Ibaiti e Cornélio Procópio na região do Norte Pioneiro com um óbito cada.

O boletim ainda apresenta a quantidade de pacientes internados vítimas da Síndrome Respiratório Aguda Grave e os casos suspeitos da Covid-19, sendo que 726 estão internadas em leitos do SUS (Sistema Único de Saúde) com 166 pacientes na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 560 em leitos clínicos e enfermarias.