Pecuaristas acusam empresa de leilões de aplicar golpes milionários no Norte Pioneiro

Um grupo de pecuaristas do Norte Pioneiro se reuniu para tentar receber valores de uma empresa de leilão de gados que, segundo eles, não foram repassados aos criadores após a venda dos animais. As informações são do portal de notícias Ric Mais.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, de um lado está a empresa Leilão Norte com sede no município de Ibaiti e, do outro, cerca de 30 pecuarista que teriam sido vítimas de um golpe.

Conforme as denúncias, os pecuaristas repassavam o gado para que a empresa realizasse a venda no leilão e, depois disso, lhes entregasse sua parte do dinheiro, mas isso não aconteceu. “A gente levava os animais, eles vendiam e pegavam uma comissão pela venda. Os compradores repassavam o dinheiro para empresa que devia entregar a nossa parte, mas isso não aconteceu”, contou Volmar Marodin que diz ter um prejuízo na casa dos R$ 350 mil.

José Valdomiro Machado é outra vítima da situação. “Recebi dois cheques que somam quase R$ 100 mil, mas na hora de descontar estavam sem fundos. Estou há mais de 30 anos nesse ramo e tive essa triste surpresa”, diz o criador.

O advogado Tiago Freitas, que acompanha o caso, falou sobre a forma como a empresa atuou com as vítimas. “A leiloeira em vez de repassar o valor recebido pelo gado vendido aos proprietários na verdade pegava os cheques dos compradores e trocava com agiotas, mas esse valor não foi repassado as vítimas”, pontuou. “São pequenos produtores que tem financiamentos para pagar e podem acabar perdendo suas terras ou seus bens caso não consigam honrar com seus compromissos”, completou.

Ao todo, estimasse que cerca de 30 criadores tenham sido vítimas e o prejuízo gire na casa dos R$ 2 milhões.

Ainda segundo relatos das vítimas, há alguns dias o proprietário da empresa se reuniu com os criadores e alegou que o problema seria culpa de sua filha que não soube administrar o negócio. Ele teria feito a oferta de ceder uma de suas propriedades para sanar as dívidas, porém, teria mudado de ideia e sua defesa encaminhado um documento aos criadores pedindo calma para resolver a situação.

A reportagem da RicTV tentou contato com os responsáveis pela empresa de leilões, mas não obteve resultado. O caso também deve começar a ser acompanhado pela equipe da Polícia Civil que deve apurar as denúncias e investigar a situação.

Confira a matéria completa no canal do youtube da RicTv clicando AQUI!