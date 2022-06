Casal de Wenceslau Braz é preso com drogas e dinheiro falso em Piraí do Sul

A equipe da Polícia Militar prendeu, na última sexta-feira (17), duas pessoas com uma quantia de maconha e em posse de dinheiro falso. A ocorrência foi registrada no município de Piraí do Sul.

De acordo com informações da PM, os policiais realizavam um patrulhamento de rotina quando visualizaram os suspeitos que, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram nervosismo o que acabou chamando a atenção dos policiais que decidiram realizar a abordagem do casal.

Durante a revista pessoal, foi encontrada em posse da mulher uma quantidade de maconha e como o homem algumas cédulas de dinheiro falso. Também foi constatado que os dois são naturais do município de Wenceslau Braz.

Frente aos fatos, os dois foram encaminhados para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso, sendo que a mulher acabou sendo liberada após ser ouvida. Já o suspeito foi encaminhado para delegacia da Polícia Federal em Ponta Grossa juntamente com o dinheiro apreendido.