Jaguariaíva avança no projeto “Pavimentação em Ação”

A prefeitura de Jaguariaíva vem avançando cada vez mais nas obras do projeto “Pavimentação em Ação”, visando melhorar a segurança e a qualidade de vida para o jaguariaivense.

O projeto em 2021 projetou a pavimentação de 14 pontos nos bairros Remonta, Bela Vista e Santa Cecília. Os investimentos devem contemplar diversas regiões da cidade. Essa é uma iniciativa que visa ajudar a alavancar o maior programa estrutural do município, trazendo mais segurança no trânsito.

Somente no bairro Santa Cecília foram 6.719,55 metros quadrados de área pavimentada via Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística (SEDUL), com um investimento de mais de R$ 1 milhão, reformando trechos não pavimentados das ruas Mário Ferreira Terres, São Gabriel Arcanjo, José Moreto, Milton Xavier da Silva e Magno Adacheski.

Dando sequência, já se iniciaram também os trabalhos preliminares em novos trechos, entre eles os das ruas Maria Aurora Colette e Silvio Alves Bueno, no Remonta, Pato Branco, Palmas e Itauna, no Primavera, e Marinho de Melo, Madre Paulina, Newton Xavier da Silva no Santa Cecília

As obras contemplam serviços de drenagem, bocas de lobo, passeios e meios-fios, além de sinalização viária e acessibilidade.

No total, estão previstos investimentos de mais de R$30 milhões em pavimentação, atendendo todos os bairros jaguariaivense.