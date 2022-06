Engavetamento de carreta e automóveis deixa feridos em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na tarde do sábado (18) na PR-092 deixou ao menos duas pessoas feridas no trecho da rodovia que passa pelo município de Wenceslau Braz.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h00 e envolveu uma carreta bitrem e outros três veículos. No momento, havia uma fila de veículos parados na rodovia devido a obras que estão sendo realizadas no trecho, momento em que o condutor da carreta, um motorista de 29 anos, não conseguiu parar o caminhão e acabou atingindo ao menos três automóveis.

Em um dos carros, um VW/Gol, estava um casal. O motorista, um homem de 79 anos, teve ferimentos leves. Já a passageira, uma mulher de 55 anos, foi socorrida com ferimentos moderados. Os dois foram encaminhados ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz, para receber atendimento médico.

Além do Gol em que estava o casal, também foram atingidos uma pick-up Fiat/Strada e outro VW/Gol. Ambos os condutores, uma mulher e um homem respectivamente, não ficaram feridos. Os motoristas foram submetidos ao teste do etilômetro o qual resultou em negativo para o consumo de álcool.

A PRE tomou as providências cabíveis ao caso e orientou o trânsito no local. Felizmente, apesar da gravidade do acidente, não houve nenhum óbito.