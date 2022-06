Colisão entre carro e ônibus mata jovem e deixa criança ferida na PR-092

Um grave acidente de trânsito registrado no início da madrugada desta segunda-feira (20) culminou na morte de um jovem morador de Arapoti. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, um rapaz de 26 anos, estava em um automóvel Ford/Fusion que transitava pela rodovia PR-092 quando acabou se envolvendo em uma colisão com um ônibus. O acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa pelo município de Jaguariaíva.

Com a violência do impacto, a vítima identificada como Jose Augusto dos Santos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Outros dois jovens de 22 anos e uma criança que também estavam no veículo ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital 18 de Dezembro em Arapoti. Devido ao quadro clínico da mulher, ela foi transferida ao Hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.

Já no coletivo, além do motorista estavam alguns passageiros que, apesar do susto, felizmente não ficaram feridos.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Civil estiveram no local, assim como socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.