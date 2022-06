Homem é contido por funcionários durante assalto e acaba preso em Jaguariaíva

Um assaltante se deu mal e acabou sendo preso enquanto praticava um assalto a um posto de combustíveis situado no município de Jaguariaíva. A situação foi registrada na madrugada da quinta-feira (15).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 03h30 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto registrada em um posto situado a Avenida Conde Francisco Matarazzo. Diante do chamado, os agentes foram até o estabelecimento para averiguar a situação.

No local, foi informado a equipe que o indivíduo chegou ao estabelecimento e anunciou o assalto e tentou tomar dinheiro do caixa. Porém, ele acabou sendo surpreendido pelos funcionários que acabaram imobilizando o assaltante e acionaram a polícia.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso em flagrante. Com ele, os policiais ainda encontraram duas facas que foram apreendidas e encaminhadas a delegacia da Polícia Civil, juntamente com o assaltante, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.