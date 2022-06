Governo do Paraná libera R$ 12,5 milhões para compra da casa própria no Norte Pioneiro

O governo do Paraná liberou para famílias da região do Norte Pioneiro um pacote com mais de R$ 12,5 milhões em subsídios para custear o valor da entrada para aquisição da casa própria. Ao todo, 15 municípios da região estão na lista.

De acordo com o governo, o programa disponibiliza um desconto de R$ 15 mil reais para custear parte do valor da entrada do montante total financiado. Ao todo, são mais de 800 imóveis disponíveis para financiamento junto a Caixa Econômica Federal que estão sendo construídas na região e foram habilitados no chamamento público da Cohapar através do programa Casa Fácil.

Para ter acesso ao benefício, as famílias devem cumprir alguns requisitos como, por exemplo, possuir renda mensal de até três salários mínimos que, atualmente, está na casa dos R$ 3.636.

O governo do estado segue investindo em projetos de habitação na região. Além de facilitar o acesso aos financiamentos através do subsídio, há ainda outros modelos de projetos. Outra modalidade praticada pela Cohapar é em parceria com as prefeituras dos municípios onde o Executivo Municipal realiza a doação de terrenos públicos para construção das residências. Com isso, o valor repassado aos beneficiários conta com redução significativa facilitando o acesso de famílias com menor renda.

Outras duas opções que também podem facilitar a aquisição da casa própria são os programas do governo federal como o Casa Verde e Amarela e a possibilidade de utilizar o saldo do Fundo de Garantia (FGTS) como entrada para o financiamento.

Na região do Norte Pioneiro, há projetos disponíveis para população de 15 municípios sendo Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Curiúva, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, São José da Boa Vista e Wenceslau Braz.

As informações sobre o cadastro nos programas habitacionais e a lista de empreendimentos que estão cadastrados no Casa Fácil Paraná podem ser acessados no site da Cohapar. Para sanar dúvidas, a Cohapar disponibiliza o contato do escritório da Companhia no Norte Pioneiro através do número (43) 3520-8500 o qual também está disponível para Whatsapp.

O coordenador regional da Cohapar, Michael Faleiros, destaca que é importante que os interessados estejam com seu cadastro em dia para participar dos programas habitacionais da Companhia. “É importante que as pessoas mantenham o cadastro atualizado no sistema online da Cohapar e acompanhem os empreendimentos disponíveis no site, por onde elas podem escolher o empreendimento, atualizar o cadastro e continuar o processo de compra junto à construtora com o voucher de R$ 15 mil”, explica.

CASA FÁCIL

Criado em 2021 com a meta de atender 30 mil famílias com subsídios habitacionais, o programa já liberou recursos para quase 22 mil imóveis, até o momento. O dinheiro é repassado pela Cohapar diretamente à Caixa Econômica, que após a aprovação de crédito e assinatura do contrato aplica o desconto no valor financiado diretamente ao comprador.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a iniciativa do governo estadual em fornecer contrapartidas financeiras aos projetos federais fez com que o Paraná obtivesse um volume maior de investimentos em relação a outros estados.

“São 30 mil casas que estamos fazendo no Estado, em um programa que atende as necessidades daquelas famílias que precisam de uma moradia, desenvolvido em parceria com o governo federal”, afirma o governador. “É uma iniciativa diferente, porque o Governo do Estado banca R$ 15 mil para famílias que ganham até três salários mínimos e têm dificuldade de arcar com a entrada da casa própria”.