Suspeito é preso após praticar furto no Centro de Wenceslau Braz

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Diante da situação, os policiais militares deram início as diligências e conseguiram encontrar o suspeito. Ao realizar a abordagem, foram encontrados em sua posse um molho de chaves, dinheiro e três cheques em nome da vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe transitava pela Rua Expedicionários quando os policiais notaram que a porta de um estabelecimento comercial estava aberta. Durante averiguação, nada foi encontrado. Porém, em contato com o proprietário da loja, os policiais foram informados que ele havia sido vítima de um furto.

Uma pessoa foi presa acusada de praticar um furto em uma loja situada no Centro de Wenceslau Braz. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (14).

