Emprega Mais Paraná encerra passagem pelo Oeste com mais de mil trabalhadores atendidos

O ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante passou por 14 municípios da região Oeste do Paraná na semana passada. Foram atendidas, ao todo, 1.033 pessoas, com 925 cartas de encaminhamento para vagas em empresas da região. A ação faz parte do programa Emprega Mais Paraná, do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) em parceria com as prefeituras.

“O governo Carlos Massa Ratinho Junior trabalha incansavelmente pela geração de empregos, através do diálogo constante com o setor produtivo, para captação de vagas, e com programas de qualificação profissional para a população para o preenchimento desses postos de trabalho”, disse o secretário Rogério Carboni.

Na última semana, as ações do Emprega Mais Paraná atenderam as cidades de São Miguel do Iguaçu na segunda-feira (6), Missal na terça (7), Santa Helena na quarta (8) e Matelândia na quinta (9), com encerramento da turnê na sexta-feira (10), em Anahy. O destaque da semana ficou com São Miguel do Iguaçu, onde foram feitos 139 atendimentos e 131 cartas de encaminhamento.

“Diversas pessoas participaram, além de sete empresas de diversas áreas da economia, uma grande oportunidade para quem buscava emprego e para as companhias que buscavam por mão de obra. Isso facilita o acesso da população ao mercado de trabalho”, afirmou o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de São Miguel do Iguaçu, Valcir Teixeira.

RMC– Agora, a Agência do Trabalhador Itinerante retornou para ações de empregabilidade na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), começando nesta segunda-feira (13) em Almirante Tamandaré, seguidas de um mutirão exclusivo para os egressos do Exército Brasileiro em Curitiba na terça-feira (14). Na próxima semana, a unidade vai atender Colombo, Rio Branco do Sul, Lapa e Campo do Tenente.