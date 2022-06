Com subsídio da prefeitura, passagem de ônibus em Jaguariaíva deve baixar para R$ 1,50

Mesmo diante das dificuldades em relação ao aumento no preço dos combustíveis, a prefeitura de Jaguariaíva segue lutando para fornecer a população um transporte público seguro, de qualidade e a preço justo.

Nesta sexta-feira (10), a prefeita Alcione Lemos informou, através de suas redes sociais, que a prefeitura encaminhou a Câmara de Vereadores um Projeto de Lei para que o município possa subsidiar mais da metade do valor da passagem repassando o menor preço possível aos usuários.

De acordo com a prefeita, diante do constante aumento nos custos de operação, como mão de obra e combustíveis, o valor da passagem do transporte público deve ser reajustado nos próximos dias chegando aos R$ 4,75. Para que a população não seja prejudicada, o Executivo Municipal criou o Projeto de Lei no qual, caso seja aprovado, autoriza a prefeitura a subsidiar 68% desse valor fazendo com que o custo ao usuário seja de apenas R$ 1,50.

A prefeita destacou que a medida visa beneficiar mais de mil usuários do transporte coletivo no município. “Hoje mais de 1,4 mil pessoas utilizam o transporte coletivo em nosso município diariamente. Com essa redução, estamos buscando ajudar essas pessoas e suas famílias a economizarem e, assim, poder aumentar seu poder de compra. Além disso, são mais de R$ 1,2 milhões que, ao invés de serem gastos com passagem, podem movimentar o comércio local”, pontuou Alcione.

Prefeita Alcione Lemos e o chefe de governo Ghiovanny Lorusso na assinatura do Projeto de Lei para subsídio da passagem

Alcione ainda ressaltou que a medida é uma importante conquista, pois desde 2011 vários desafios em relação ao custo do transporte público para o cidadão jaguaraiaivense foram enfrentados pela administração municipal. “Nos dá muita alegria após tantas dificuldades poder anunciar a maior política pública da história de Jaguariaíva com passagem a R$ 1,50”, completou a prefeita.

Os novos valores devem começar a ser praticados assim que o projeto for aprovado pelos vereadores e que forem cumpridos os trâmites necessários.