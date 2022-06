Sobrinho empresta carro do tio idoso avaliado em R$ 36 mil e vende por R$ 4 mil em Arapoti

Imagine emprestar um bem de valor a um familiar na intenção de ajuda-lo e, no fim, ficar no prejuízo. Esse quase foi o desfecho da história de um idoso morador do município de Sengés que só não teve um final triste graças ao trabalho da Polícia Civil.

De acordo com informações da PC, no dia 12 de abril um homem emprestou seu veículo para o sobrinho que, segundo a polícia, supostamente seria usuário de drogas. Até aí tudo bem, pois o problema veio depois. Segundo as investigações, em vez de devolver o carro para o tio, o suspeito foi até a cidade de Arapoti e vendeu o carro avaliado em R$ 36 mil por apenas R$ 4 mil. A pessoa que comprou o veículo acabou vendendo o automóvel para um morador da cidade de Ventania.

Diante disso, a Polícia representou o pedido de um mandado de busca e apreensão do automóvel o qual foi concedido pela Justiça. Com isso, equipes das delegacias de Sengés e Arapoti se deslocaram até o município de Ventania onde localizaram o veículo, sendo restituído ao proprietário.

As investigações continuam e os envolvidos podem responder por apropriação indevida.