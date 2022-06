Sandro Alex confirma novo ônibus escolar e R$ 3,5 milhões para Wenceslau Braz

A população do município de Wenceslau Braz recebeu, nesta quinta-feira (09), uma boa notícia no que diz respeito a investimentos na cidade.

De acordo com o prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, o município foi informado sobre a disponibilização de um ônibus escolar 0 km além de R$ 3,5 milhões em investimentos através de emendas do deputado federal Sandro Alex.

Conforme adiantou o prefeito, a verba é dividida em dois lotes, sendo R$ 1 milhão para investimentos no Parque Linear que será construído na Vila Formosa, além de R$ 2,5 milhões que serão aplicados no calçamento da Rua Padre Leon no Jardin San Rafael próximo ao Fórum Eleitoral.

O prefeito comemorou a conquista, além de agradecer o apoio do deputado e dos vereadores. “Todos esses recursos são frutos de uma reunião que tivemos no último sábado com os vereadores Kaufinho, Josemar Furini, Robson Vilela, Conrado Ferreira, Jorge Sabater, Zezão do Pátio e Mario da Silva com a presença do nosso deputado Sandro Alex. Agradeço o empenho de todos em busca de melhorias para nossa população”, disse o prefeito.

Ainda segundo Taidinho, os recursos para Wenceslau Braz através do deputado Sandro Alex podem chegar a R$ 10 milhões.