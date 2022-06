Câmara de Arapoti aprova projeto que institui o programa “Olho Vivo”

A sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Arapoti, realizada na segunda-feira (06), contou com a aprovação de um projeto importante para melhorar a segurança dos moradores do município.

Durante a sessão, foi aprovado o projeto de Lei nº 2349/22, de autoria do vereador Edilson Corsini (UNIÃO), o qual institui o programa “Olho Vivo” no município. A proposta da PL é promover a instalação de câmeras de vigilância em pontos estratégicos da cidade garantindo assim promover maior segurança a população.

De acordo com o autor do projeto, o objetivo é que, com mais pontos de vigilância, seja possível inibir e ajudar a esclarecer a prática de crimes, roubos, vandalismo e demais atos de violência. “A instalação de câmeras é uma forma de garantir a segurança da população arapotiense e, principalmente, aumentar a sensação de segurança, fazendo com que as pessoas possam trafegar de forma mais tranquila e segura pela nossa cidade”, disse o autor do projeto.

Conforme a proposta, as câmeras devem ser instaladas em pontos estratégicos com grande circulação de pessoas e nas áreas de comércio, além de pontos já conhecidos com registros de práticas criminosas no município.

A nova lei ainda propõe a implantação de uma Central de Monitoramento das imagens, além da busca de parcerias junto aos órgãos de segurança e ao setor privado para o custeio de instalação e integração do sistema.