PRE registra acidente entre dois veículos na PR-092

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos assustou os motoristas na manhã desta terça-feira (07). A situação foi registrada na PR-092 no trecho da rodovia que passa por Joaquim Távora.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolveu um automóvel Fiat/Uno e um VW/Gol. Conforme foi apurado pelos policiais, o motorista do Uno, um homem de 34 anos, trafegava no sentido Santo Antônio da Platina a Joaquim Távora quando acabou perdendo o controle da direção e atingiu a lateral do Gol que seguia no sentido contrário. Chovia no momento do acidente.

Os dois condutores foram submetidos ao teste do etilômetro e os resultados foram negativos. A PRE tomou as providências cabíveis a situação.