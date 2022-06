Procurado por homicídio é preso em Wenceslau Braz

A equipe da Polícia Militar de Wenceslau Braz, através da Agência Local de Inteligência (ALI), realizou, na tarde da última sexta-feira (06), a prisão de um indivíduo procurado pelo crime de homicídio.

De acordo com informações da PM, por volta das 11h00 a equipe se deslocou até a Rua Jaguariaíva onde, as margens da rodovia PR-092, o suspeito, um homem de 38 anos, tem um estabelecimento comercial. No local, o homem foi encontrado e informado sobre o cumprimento do mandado de prisão.

Frente aos fatos, ele foi encaminhado para cadeia pública do município onde permanece a disposição da Justiça.