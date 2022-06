Acidente com quatro veículos na PR-422 deixa um ferido em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na tarde do sábado (04) deixou uma pessoa ferida na PR-422 no município de Wenceslau Braz.

De acordo com informações da equipe da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos, que esteve no local prestando atendimento a ocorrência, quatro veículos se envolveram no sinistro. Um automóvel Fiat Pálio estaria transitando sentido a Wenceslau Braz quando, ao tentar realizar a ultrapassagem de uma carreta, acabou se chocando contra o caminhão e, em seguida, ainda teria atingido um VW/Gol e um Honda/City que transitavam no sentido contrário.

Após o impacto, o Pálio saiu da rodovia e parou em uma barranco as margens da rodovia. Segundo relatos de testemunhas, o motorista teria fugido em meio a um matagal. O condutor do Gol ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico. Já o caminhoneiro e o motorista do City não se feriram.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.