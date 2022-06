Presa dupla que agrediu e tomou arma de policial em Arapoti; PM segue internado

Um policial ficou gravemente ferido após ser agredido por dois indivíduos na madrugada do domingo (05) em um posto de combustíveis de Arapoti. A dupla foi presa após vazar um áudio em que um dos suspeitos se enaltecia pelo crime, além das imagens do sistema de segurança do posto que registraram as cenas de selvageria.

Conforme apurou a reportagem, a situação foi registrada por volta das 04h00 do domingo no posto de combustíveis Hulk, as margens da rodovia PR-092. Segundo investigações preliminares, o policial, que estava de folga, cruzou com os dois indivíduos no posto onde houve uma confusão e um deles partiu para cima do PM. Em seguida, outro indivíduo também teria se envolvido nas agressões. Além disso, o militar teve sua arma roubada.

Com a violência empregada pela dupla, o policial ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido com suspeita de afundamento da face e, devido a gravidade do seu quadro clínico, teve de ser transferido para um hospital na cidade de Ponta Grossa.

Após apurar o caso, as equipes policiais agiram rápido e os dois suspeitos foram parar atrás das grades. Um deles foi preso ainda no domingo, enquanto o outro foi detido na madrugada desta segunda-feira (06), ambos em Arapoti.

Em um áudio que acabou vazando e chegou até a polícia, um dos envolvidos se gaba pelo crime e dá risadas enquanto conta detalhes da situação, inclusive, debochando do policial e o chamando de porco. “No Hulk eu com o ‘Alec’ o policial começou a embaçar por causa da minha moto, nem sabia que era polícia, o cara tava disfarçado. Ele começou a reclamar pelo escape da moto cadê o escape original dessa mota pia? eu falei ‘a moto é minha eu que sei. Se você é policial mostra o distintivo’, não quis mostrar e meteu o spray de pimenta na minha cara eu já comi ele no soco e peguei ele pelo pescoço. O Alec tava mijando no banheiro (risos) o Alec saiu do banheiro e também comeu ele no soco o cara e desmaiamo o policialzinho. O Alec pegou a pistola dele e eu catei o spray de pimenta e ponhei no bolso e pisei na cabeça dele, dava chute na cara dele e falava ‘com nois aqui não tem papo não, nois é da Maitá’ comecei a falar pro policialzinho e ele rugia que nem porco no chão”, diz um trecho do áudio.

O suspeito ainda confessa ter dado tiros com a pistola e desafia a polícia. “Chegamo na Maitá em frente a casa do Alec e peguei a pistolona e dei um pipoco e lancei na mão do Alec, ai ele foi embora. Agora to sumido pra banda de Jaguariaíva na tal de Vila Nova só esperando o que vai acontece. O Alec foi preso e diz que tomou uma surra hoje (risos). Tão atrás de mim e eu falei pode vir, é uma viatura só? duas? Pode vir que a Twistão ta aqui pra ponha do lado bem loco com o tanque cheio de gasolina. Daqui a pouco eu vou aí na Maita Faze uma função mesma coisa que não tenha nada. Diz que o policialzinho ta quase morto lá no hospital, não sei se morreu ou não, mas ta internado”, finaliza.

Imagens do sistema de segurança do posto de combustíveis ainda mostram os momentos em que o PM é agredido pela dupla e, mesmo já caído ao chão e desacordado, é agredido com chutes em sua cabeça, além de levar uma capacetada. Também é possível ver o momento em que um dos agressores pega a pistola do militar e, na sequência, foge do local em uma moto.

O caso segue sendo apurado pela equipe da Polícia Civil.